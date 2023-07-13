Afad tazminat son durum

Afadın yatıracagı para ıcın bulunduğunuz ilin afadın arayıp muhasebeye baglanıyorsunuz bulunduğunuz İl dıyorım bakın goreve gıttıgınız yeri degıl detaylı bilgi ne zaman yatacagıno hangi kurumun gondermedıgını ogrenıyorsunjz aradım ben 2 kurum kaldı onlarda hepsını gonderınce para talep edecegız ona gore dedı yatıracagız dedi. Gunluk 68 lıra bu arada afadın yatıracagı para haberiniz olsun

Afadın yatıracagı para ıcın bulunduğunuz ilin afadın arayıp muhasebeye baglanıyorsunuz bulunduğunuz İl dıyorım bakın goreve gıttıgınız yeri degıl detaylı bilgi ne zaman yatacagıno hangi kurumun gondermedıgını ogrenıyorsunjz aradım ben 2 kurum kaldı onlarda hepsını gonderınce para talep edecegız ona gore dedı yatıracagız dedi. Gunluk 68 lıra bu arada afadın yatıracagı para haberiniz olsun