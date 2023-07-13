Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


13 Temmuz 2023 16:32
Omk bazı maddeler iptal edilmiş son dakika

Ne olacak acaba


mmr-26
Aday Memur
13 Temmuz 2023 16:35

omk ?


JackParker
Aday Memur
13 Temmuz 2023 16:37
Öğretmenlik Meslek Kanunu
mmr-26, 1 saat önce

omk ?


Kumrukardelen
Şef
13 Temmuz 2023 16:45

5 ve 6 maddelerin bazı kısımları iptal edilmiş. Şimdi biz sınava girecek miyiz?


alptug88
Şube Müdürü
13 Temmuz 2023 17:10
Sınav iptal değil hocam zaten sınavın iptali için başvuru yapan da olmamıştı. Sınava gireceksiniz yani.Daha çok adaylığı ilişkin maddeler iptal edilmiş
Kumrukardelen, 1 saat önce

5 ve 6 maddelerin bazı kısımları iptal edilmiş. Şimdi biz sınava girecek miyiz?

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