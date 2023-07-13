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13 Temmuz 2023 16:33
Öğretmenlik Meslek Kanununun İptal Edilen Maddeleri

Anayasa Mahkemesi bugün yaptığı görüşmede bazı maddelerin iptali yönünde karar verdi. Bunların hangi maddeler olduğunu bilen var mı acabaa


lethalmrco
Aday Memur
13 Temmuz 2023 16:36

Tazminatlar iptal


TakaNuri
Şube Müdürü
13 Temmuz 2023 16:37

Haberlerde öyle bir şey yok


Kuskusuz
Daire Başkanı
13 Temmuz 2023 16:39

Nerden öğrendiniz?


Bellinay
Memur
13 Temmuz 2023 16:39
Hak kazananlar etkilenmez. Bu yıl girecekler etkilenir

ArDıL_1905
Müsteşar Yardımcısı
13 Temmuz 2023 16:40

Bundan sonra uzman olanlar bedava uzman mı olacak?

lethalmrco, 1 saat önce

Tazminatlar iptal


eshil86
Aday Memur
13 Temmuz 2023 16:40

Ana sayfaya da haber yaptılar şimdi. İptal edilen maddeler orada da belirtilmemiş.


şaşkın tarihçi
Genel Müdür
13 Temmuz 2023 16:41
Eğitimlerin ve o yapılması gereken iki tane çalışmanın gereksiz olduğuna karar vermişler işte. Sınav yeterli demişler.

enesmarmara
Memur
13 Temmuz 2023 16:41
var orda maddeler
eshil86, 1 saat önce

Ana sayfaya da haber yaptılar şimdi. İptal edilen maddeler orada da belirtilmemiş.


Uzman-karacalı
Şef
13 Temmuz 2023 16:42

Umarım bu sene girenler için bir sorun olmaz. Zaten uzmanlığı alanlar aldı.


mehmet230714
Aday Memur
13 Temmuz 2023 16:42

Sıkıntı yok ben inceledim. İptal edilen maddeler öğretmen lehine. Tazminatlar iptal değil. Çok da önemli bir değişiklik yok


enesmarmara
Memur
13 Temmuz 2023 16:42
degişen bir şey yok eğitimlerle ilgili maddeleri iptal etmişler. tazminat ve sınav devam ediyor.

kacarsu
Şef
13 Temmuz 2023 16:42
Uzmanlık mı iptal yoksa koşullarıyla ilgili mi

enesmarmara
Memur
13 Temmuz 2023 16:43
iptal falan yok. sadece alınan eğitimle ilgili maddeleri iptal etmişler.
kacarsu, 1 saat önce
Uzmanlık mı iptal yoksa koşullarıyla ilgili mi

memo1686
Aday Memur
13 Temmuz 2023 16:43

İptal edilen 5 kanunun 3ü aday öğretmenlikle ilgili, kariyer basamakları ile ilgili 2 madde iptal edilmiş. bir tanesi uzman öğretmenlik olmak için asgari çalışmalar diğeri ise kanunun yönetmelikle düzenlenemeyeceğine karar verilmiş. Bu durumda süreler alınan tazminat falan hepsi şu anki düzende devam ediyor.


şaşkın tarihçi
Genel Müdür
13 Temmuz 2023 16:44
Bu karar sonucu umarım değişiklik yapılır da 5 sene çalışan değerli arkadaşlarımız da uzman olup ramıza katılır.

hasanpoy2007
Aday Memur
13 Temmuz 2023 16:45

İptal edilen maddeleri de çıkarsak ortada kanun kalmayacak neredeyse.


kacarsu
Şef
13 Temmuz 2023 16:45
Umarım

eshil86
Aday Memur
13 Temmuz 2023 16:45

Teşekkürler. Haberi ilk girdiklerinde yoktu. Sonradan eklemişler.

enesmarmara, 1 saat önce
var orda maddeler

enesmarmara
Memur
13 Temmuz 2023 16:46
degişen bir şey yok hocam yani kısacası pek.
eshil86, 1 saat önce

Teşekkürler. Haberi ilk girdiklerinde yoktu. Sonradan eklemişler.


Bellinay
Memur
13 Temmuz 2023 16:47
Bakalım bakanlık ne diyecek
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