AYM'den Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bazı maddelerine iptal

Aaaa iyice sacmalamislar eksiyi basmışlar sanki ben dedim. Meclis zaten bir iki haftaya kapanıyor. Milli Eğitim öyle becerileri çok iyi bir bakanlık değil ki hemen yeniden kanun yazsın da yetistirsinler. 10 yılda iki elin parmağını dahi geçemeyecek kadar sayfa anca yazdılar. Ekimde meclis açıldı ilk sıraya koydular diyelim. Meclisten ilk haftada geçti. Geçer geçmez başvuruları aldılar o da bir hafta sürsün. Her şey ışık hızında oldu diyelim. 180 saat seminer var, başlar için 240 o yetişecek mi kalan sürede. Belki yetişir. İnşaallah yetişir. Ben cebimden vermiyorum ki herkes alsın ilk atanan da alsın... Sadece yılların verdiği tecrübeyle konuşuyorum işler bu bakanlıkta cooook yavaş.

Aaaa iyice sacmalamislar eksiyi basmışlar sanki ben dedim. Meclis zaten bir iki haftaya kapanıyor. Milli Eğitim öyle becerileri çok iyi bir bakanlık değil ki hemen yeniden kanun yazsın da yetistirsinler. 10 yılda iki elin parmağını dahi geçemeyecek kadar sayfa anca yazdılar. Ekimde meclis açıldı ilk sıraya koydular diyelim. Meclisten ilk haftada geçti. Geçer geçmez başvuruları aldılar o da bir hafta sürsün. Her şey ışık hızında oldu diyelim. 180 saat seminer var, başlar için 240 o yetişecek mi kalan sürede. Belki yetişir. İnşaallah yetişir. Ben cebimden vermiyorum ki herkes alsın ilk atanan da alsın... Sadece yılların verdiği tecrübeyle konuşuyorum işler bu bakanlıkta cooook yavaş.