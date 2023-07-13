Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


13 Temmuz 2023 16:59
AYM'den Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bazı maddelerine iptal

Bu durumda uzmanlık için süre 5 yıla duser mi yakın zamanda biz ne zaman uzman olacağız Allah aşkına bilgi veriniz.


Adalettten
Aday Memur
13 Temmuz 2023 17:00

2023 Kasım ayına 5 yıl yetişir mi bu durumda


Adalettten
Aday Memur
13 Temmuz 2023 17:02

Şimdi biz ne yapacağız 10 yıl şartına takilanlar


Kuskusuz
Daire Başkanı
13 Temmuz 2023 17:17

Hocam bu sene yetismeyebilir. Bakan da söyledi bunu


a1981
Müsteşar
13 Temmuz 2023 17:27

kanun yeniden düzenlenecek ise;

Uzman öğretmenlik 15 gün,

Başöğretmenlik ise 15+5=20 gün

şeklinde olur inşallah..


Kuskusuz
Daire Başkanı
13 Temmuz 2023 17:41

Aaaa iyice sacmalamislar eksiyi basmışlar sanki ben dedim. Meclis zaten bir iki haftaya kapanıyor. Milli Eğitim öyle becerileri çok iyi bir bakanlık değil ki hemen yeniden kanun yazsın da yetistirsinler. 10 yılda iki elin parmağını dahi geçemeyecek kadar sayfa anca yazdılar. Ekimde meclis açıldı ilk sıraya koydular diyelim. Meclisten ilk haftada geçti. Geçer geçmez başvuruları aldılar o da bir hafta sürsün. Her şey ışık hızında oldu diyelim. 180 saat seminer var, başlar için 240 o yetişecek mi kalan sürede. Belki yetişir. İnşaallah yetişir. Ben cebimden vermiyorum ki herkes alsın ilk atanan da alsın... Sadece yılların verdiği tecrübeyle konuşuyorum işler bu bakanlıkta cooook yavaş.

Kuskusuz, 47 dk. önce

Hocam bu sene yetismeyebilir. Bakan da söyledi bunu

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