Memura 4.000 TL kira yardımı

Arkadaşlar bu konu hakkında fikriniz nedir sizce şu süreçte bizim adımıza olumlu bir gelişme olur mu kiralar aldı başını gitti şuan ki evimden çıksam kafadan 3 katı fiyat çekerler..2 ay sonra sözleşmem bitiyor ev sahibi ne diyecek en kötü ağzını verdiğim paranın 2 katından açacak.Bulunduğum ilde yalnızca memura kiraya verilir 15 bin kira 2 kira bedeli depozito fln diye ilana koyan evsahipleri var bunlar memuru 100 bin TL fln mı alıyor sanıyor gerçekten bu kira mevzusu çok canımı sıkıyor

Arkadaşlar bu konu hakkında fikriniz nedir sizce şu süreçte bizim adımıza olumlu bir gelişme olur mu kiralar aldı başını gitti şuan ki evimden çıksam kafadan 3 katı fiyat çekerler..2 ay sonra sözleşmem bitiyor ev sahibi ne diyecek en kötü ağzını verdiğim paranın 2 katından açacak.Bulunduğum ilde yalnızca memura kiraya verilir 15 bin kira 2 kira bedeli depozito fln diye ilana koyan evsahipleri var bunlar memuru 100 bin TL fln mı alıyor sanıyor gerçekten bu kira mevzusu çok canımı sıkıyor