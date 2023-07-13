Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


13 Temmuz 2023 17:03
Memura 4.000 TL kira yardımı
Arkadaşlar bu konu hakkında fikriniz nedir sizce şu süreçte bizim adımıza olumlu bir gelişme olur mu kiralar aldı başını gitti şuan ki evimden çıksam kafadan 3 katı fiyat çekerler..2 ay sonra sözleşmem bitiyor ev sahibi ne diyecek en kötü ağzını verdiğim paranın 2 katından açacak.Bulunduğum ilde yalnızca memura kiraya verilir 15 bin kira 2 kira bedeli depozito fln diye ilana koyan evsahipleri var bunlar memuru 100 bin TL fln mı alıyor sanıyor gerçekten bu kira mevzusu çok canımı sıkıyor

Android60
Daire Başkanı
13 Temmuz 2023 17:06

Olur olur sen bekleyedur inanırssn illaki olacaktır


2ven
Aday Memur
13 Temmuz 2023 17:22

Kira yardımı olayı seçim kandırmacasıydı. Olmayacak bir hayaldir.


kral122
Şube Müdürü
13 Temmuz 2023 17:23

Yapacaklar

2ven, 42 dk. önce

Kira yardımı olayı seçim kandırmacasıydı. Olmayacak bir hayaldir.


JackParker
Aday Memur
13 Temmuz 2023 17:59
Adamlar snn sadakan 14 günlük maaş farkına kondu. Sen bide bunlardan kira yardımı mı bekliyorsun ?
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