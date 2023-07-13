KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


13 Temmuz 2023 17:03
KPSS 2023/2

Yılın 2. alımını beklemeyi düşünen var mı? Bu alımda fazla kadro açılmadı ama önümüzdeki alım da bu alımı aratır mı diye düşünmemek elde değil.

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