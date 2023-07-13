akademiden istifa edildiğinde, dışardan sgk ödenerek, yaşımız geldiğinde emekli olabiliyor muyuz?

herhangi bir yerden istifa edince dışarıdan prim ödeyip emekli olaiblirsiniz tabii ki bunu akademide ne gibi bir özel durumu var ki?

yalnız "isteğe bağlı prim" ödemsi bağkur kapsamındadır

siz devlette akademisyenseniz ve emekli sandığına bağlıysanız emekli sandığından bağkura geçmek istemeyebilirsiniz, ben olam istemem o kadar kesintiye yazık olur kuş kadar emekli maaşı alırsınız eğer bağkurdan emekli olursanız

ne kadar süre eksiğiniz kaldı, bir yerde normal SGKlı olsanız maaş ne olur, isteğe bağlı prim ödeseniz ne olur, bir hesaplatın bence.