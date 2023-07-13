Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


13 Temmuz 2023 17:08
MEB bakani mahkeme sürecini bekliyoruz demisti

Arkadaslar MEB bakanı mahkame süreci var önümüzde demişti uzmanlık 5 yıl şartı için herkes kendi sendikasini arayıp talep oluşturun bence


a1981
Müsteşar
13 Temmuz 2023 17:22

Bence uzmanlık için gereken süre 15 gün olsun, uzmanlıktan başöğretmenliğe geçişte ise 5 gün olsun.

Böylece toplamda 20 gün çalıştıktan sonra herkes başöğretmen olur ve tazminata hal kazanır.

Başından beri herkesin tazminatı alması gerektiğini savunuyordum. Bu bir fırsat olabilir.

Ben şahsen sendikama bu konuda talepte bulunmayı düşünüyorum. Ancak sendikamın fazla üyesi olmadığı için dikkate alınmayabilir. Toplamda 9bin üyesi var ve toplu sözleşme parası olarak bile üç ayda bir defa 3yüz lira yatırıyorlar.

Büyük sendika üyesi arkadaşlar lütfen talepte bulunun..


Kuskusuz
Daire Başkanı
13 Temmuz 2023 17:50

Sendikası olmayanlar napsin hocam?:)


a1981
Müsteşar
13 Temmuz 2023 17:58

Sendikası olmayan da cimer e talep yazabilir.

10 yıl neye göre belirlendi, neye göre 5 yıla inecek.

Uzman olmak için gerekli olan süreyi kim belirliyor ki?

Ben de diyorum ki, 10 gün olsun herkes tazminatı alsın..

Kuskusuz, 14 dk. önce

Sendikası olmayanlar napsin hocam?:)

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

İl İçi Münhal Listeleriİl İçi Kontenjanlar?Anayasa mahkemesi yarın öğretmenlik meslek kanunu hakkında açılan iptal davasını görüşecekÖğretmenlik Meslek Kanununun İptal Edilen MaddeleriMemura kurum dışı kavgada soruşturma açılır mı?Ek dersler ne zaman yatarİl İçi 3 Yıl Şartı Aranmayan DurumlarEk ders ücreti yatmadıGörevde yükselme sınavına girenler buraya !Neyi bekliyoruz hocam ?

Sözlük

Bugün olanlar 3 stalklamak 2 içinde gitme kelimesi olan şarkılar 3 altın dişli hayriye 1 güne bir şiir bırak 1 agnostik 3 şu an çalan şarkı 2 Ağzın bal yesin 3 ölüm 2 düşmüş melek 1

Son Haberler

İstanbul'da sıcaklık gölgede 35 dereceyi gördüHacca götürme vaadiyle para toplayan şüpheli tutuklandıKılıçdaroğlu'ndan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e ziyaretDolar 26,13 TL'ye gerilediKazada hayatını kaybeden Sena doktor toprağa verildi

Editörün Seçimi

Yetkili sendika beceriksizse olmuyor?Sendika ücretini devlet ödemesin, memur kendisi ödesinMemursen Toplu Görüşmede Memurları Temsil Etmesin işçilere 60 bin fark verip memurlara 4 bin fark vermemek için tarihi değiştirmek Maaş zammı komisyondan geçti.Ya gereğini yap ya istifa et Ali YalçınCumhurbaşkanı neden bizzat açıklama yapmadı?%17.55 + 8.070 TL Zam Oranını Nasıl Değerlendiriyorsunuz?İşçiye %45 olan enflasyon iki ayda memura %17.55 oldu. Yazık!En düşük memur maaşı 22.000 değil 20.351 Vaat yerine gelmemiştir