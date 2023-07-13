Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


13 Temmuz 2023 17:25
İl İçi Tayin - Dikkat Edilecek Diğer Hususlar

Kılavuzda şöyle bir madde var:

3. İl içinde soruşturma sonucu görev yeri değiştirilen öğretmenlerin hizmet süresinin hesabında daha önce görevli oldukları eğitim kurumlarında geçen hizmetleri de dikkate alınacaktır. Ancak bu durumdaki öğretmenler başvuru tarihi itibarıyla üç yıl geçmeden aynı ilçe içerisinde yer değişikliği yapılanlar daha önce görev yaptıkları eğitim kurumuna, ilçe dışına yer değişikliği yapılanlar daha önce görev yaptıkları ilçeye atanmak üzere yer değiştirme isteğinde bulunamayacaklardır.

Geçen hafta soruşturma sonucu ilçe dışına görev yerim değiştirildi ve naklimi yaptırdım. Bir önceki okulumda sadece 1 yıl çalıştım ancak aynı ildeki toplam hizmet sürem 9 yıl. Bu durumda il içi tayini yapabiliyor muyum? (Önceki ilçe hariç tabii)

Soruşturma sonucu aldığım cevaplar:

1. MEB iletişim: Başvuru şartları eğitim kurumunda 3 yıl çalışma şartına uygun değilsiniz ama isterseniz bir de il mem'e sorun.

2. İlçe mem: MEB iletişime katılıp yine de mebbis onay verirse yapabilirsiniz. Kabul görmezse onaylanmaz zaten.

3. Forumdaki bazı yorumlar: Önceki ilçe hariç diğer ilçelere yapabilirsin.

Şimdi mebbis açık fakat başvurduktan sonra usulsüz işlem diye ceza yemeyelim.

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