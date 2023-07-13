Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


13 Temmuz 2023 17:44
İşkur Genel Müdürlüğüne atananlar

Merhabalar öncelikle tüm atanan arkadaşlara hayırlı olsun. Bir kaç sorum olucaktı bilgisi olanlar cevaplarsa sevinirim.

1- Büyük şehirlerde maaşa ekstra bi gelir var mı? Malum kiralar almış başını gidiyor

2-İşe başlamamız ortalama ne kadar sürer?

3- İşkur bünyesinde büro personeli ne iş yapar? (Forumda pek konu bulamadım bu başlıkta)

Teşekkürler.

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