Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


13 Temmuz 2023 17:47
Trafik cezası

Arkadaşlar merhaba. bizim kuruma ait bir araç var bizde bu aracı başka bir hastaneye gecici süreliğine vermiştir ancak devir ettiğimiz kurum ceza yemiş. bana resmi yazı yaz dediler ne yazmam gerekiyor daha önce böyle durum yaşıyan var mı

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