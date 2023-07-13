Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


13 Temmuz 2023 18:16
14 günlük fark

Arkadaşlar bana 973 yatmış, sizce net zam ne almışım


THE LIVIRI
13 Temmuz 2023 18:21
Yaklaşık 2000 TL hocam

akbey aslan
Şef
13 Temmuz 2023 18:31
Ne ara yattı

dca23
Şef
13 Temmuz 2023 18:38
Benim hesaplarima gore de 950 civari oluyor ama memurlar net maas robotu 1700 lira diyor ne alaka? %17 lik artis 2000 lira zam yapiyor bunun 14 gunluk farki da 900 kusur olur. Oyle yatacak yani

murat_326
Şube Müdürü
13 Temmuz 2023 18:43

Benim kurum 13 temmuzda yatırır,saat 18:00 civarinda yatırmış


JackParker
Aday Memur
13 Temmuz 2023 18:43
O sorunun yanıtı yok henüz ? Ya Robot yanlış ya fark değişik hesaplanıyor
dca23, 1 saat önce
Benim hesaplarima gore de 950 civari oluyor ama memurlar net maas robotu 1700 lira diyor ne alaka? %17 lik artis 2000 lira zam yapiyor bunun 14 gunluk farki da 900 kusur olur. Oyle yatacak yani

Bellinay
Memur
13 Temmuz 2023 18:44
Nasıl yatıyor ya

Karam1453
Aday Memur
13 Temmuz 2023 18:47

Maaş yatmadan farkın yattığını ilk kez duyuyorum


murat_326
Şube Müdürü
13 Temmuz 2023 18:47

Galiba fark tan vergi kesiliyor


yetkilikişi
Aday Memur
13 Temmuz 2023 18:53

Genelge yayimlandiktan 3-4 gün içinde yatar. Her zaman öyle oluyor. Normalde daha erken yatıyordu. Bu defa enflasyon geç açıklandı

Bellinay, 1 saat önce
Nasıl yatıyor ya
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