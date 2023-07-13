14 günlük fark

Benim hesaplarima gore de 950 civari oluyor ama memurlar net maas robotu 1700 lira diyor ne alaka? %17 lik artis 2000 lira zam yapiyor bunun 14 gunluk farki da 900 kusur olur. Oyle yatacak yani

Benim hesaplarima gore de 950 civari oluyor ama memurlar net maas robotu 1700 lira diyor ne alaka? %17 lik artis 2000 lira zam yapiyor bunun 14 gunluk farki da 900 kusur olur. Oyle yatacak yani