Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


13 Temmuz 2023 18:49
Ankara diş hemsire

Arkadaşlar universite dis hastanesinde hemsire ne iş yapar nöbet, çalışma koşulları hakkında bilgi alabilir miyim

Çok Yazılan Konular

Tayin vermiyorlar 4/B sözleşmeli izin devreder mi?4b'li olarak çalışırken Merkezi Atama'da tercih vermek4b sözleşmeli personel işci mi memur mu4/b Sözleşmeli MaaşSözleşmeli 4B İstifa7433 Eş durumu4/b den Sağlık BakanlığınaKadrodan istifa Eş tayini sureci

Sözlük

Pizza 1 Ekmeği Çaya Banarak Yiyen Orangutan 3 islamiyete düşman insan tipi 2 gıcık insan tipi 1 karışık 2 stalklamak 2 köy hayatı 1 hadis-i kudsi 2 ölüm 2 kereviz yaprağı 1

Son Haberler

Macron'a postayla kesik parmak gönderildiDepremde hasar alan valilik binası yıkılıyorMenzil grubunun liderini son yolculuğuna 250 bin kişi uğurladıAYM 'e-ticaret kanunu'nun bazı hükümlerinin iptali istemini reddettiHastaneden kaçan psikiyatri hastası anne ve babasını bıçakladı

Editörün Seçimi

Yetkili sendika beceriksizse olmuyor?Sendika ücretini devlet ödemesin, memur kendisi ödesinMemursen Toplu Görüşmede Memurları Temsil Etmesin işçilere 60 bin fark verip memurlara 4 bin fark vermemek için tarihi değiştirmek Maaş zammı komisyondan geçti.Ya gereğini yap ya istifa et Ali YalçınCumhurbaşkanı neden bizzat açıklama yapmadı?%17.55 + 8.070 TL Zam Oranını Nasıl Değerlendiriyorsunuz?İşçiye %45 olan enflasyon iki ayda memura %17.55 oldu. Yazık!En düşük memur maaşı 22.000 değil 20.351 Vaat yerine gelmemiştir