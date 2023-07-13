Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


13 Temmuz 2023 18:57
Seyyanen zam

Seyyanen zam haciz edilir mi?

İcra varsa maaştan her ay kesilir ama sadece taban aylık dediğimiz maaştan kesinti olur seyyanen ayrıca ödenen bir para olduğu için ondan kesilir mi??


Ram42
Aday Memur
13 Temmuz 2023 18:59

İcra kesintiler maaş dışında olmaz.

İcra maaşından kesilir.

Seyyanenden kesilmez.


Hukukcu-hoca
Daire Başkanı
13 Temmuz 2023 19:04

Seyyanen zam bordronun bir parçası artık. İcra kesintisi olur

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