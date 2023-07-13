Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


13 Temmuz 2023 18:58
Doğum izninde seyyanen zam

Merhaba arkadaşlar yapılan seyyanen zam ekstradan yatacağı için doğum izninde olan bir sağlıkçı seyyanen zammı alabilecek mi? Yoksa taban ek ödeme ve teşvik gibi alınamayacak mı?

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