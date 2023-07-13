Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


13 Temmuz 2023 18:59
Maaş ekders eğitim öğretim tazminatı

Özellikle ek dersimizin artılırması için sesimizi duyurmalıyız bence, seyyanen zam bizi çok etkiledi, ek dersimizin alım gücü kalmadı, eğitim öğretim tazminatı zaten anlatmama gerek yok, toplu sözleşmede bu haklarımızı kazanmalıyız


Pelinin
Daire Başkanı
13 Temmuz 2023 19:01

Uzmanlık başöğretmenlik farkı yine aynı şekilde etkilendi, şu an uzmanlık farkı zaten neredeyse eski kıdem farkı kadar oldu, bunu öngörmüştük, toplu sözleşmede bunlar dile getirilmeli


Hukukcu-hoca
Daire Başkanı
13 Temmuz 2023 19:04

Bu konuda size katılıyorum hocam. Toplu sözleşme bunun için fırsattır


mfu4226
Aday Memur
13 Temmuz 2023 19:39
Bu beceriksiz sarı sendika toplu sözleşmede iyice mundar eder bizi

Hukumdar__58__
Aday Memur
13 Temmuz 2023 19:47
Isiniz gucunuz para size ne kadar zam verseler doymazssiniz öyle bir kitlesiniz
Pelinin, 47 dk. önce

Uzmanlık başöğretmenlik farkı yine aynı şekilde etkilendi, şu an uzmanlık farkı zaten neredeyse eski kıdem farkı kadar oldu, bunu öngörmüştük, toplu sözleşmede bunlar dile getirilmeli

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