Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


13 Temmuz 2023 19:06
Personelci meslektaşlarımın bilgisine ihtiyacım var.

Arkadaşlar ilk şark görevime 3 yıllık bir ilçede başladım sonrasında bu süreyi tamamlamadan doğudan doğuya 2 yıllık bir ilçeye atandım. Bu sene genel atamaya tabi olarak batıya tayinim çıktı. Ancak şark hizmet süresinin yüzde yüzünü tamamlamadan ilişik kesersem ilerde sıkıntı olur mu ? Eğer personelde çalışan varsa detaylı anlatayım özelden, çok makbule geçer.

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