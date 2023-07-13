Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


13 Temmuz 2023 19:10
Sağlık mazereti
Tayin dilekçem bugün Ankara'ya ulaştı hiç ümidim yok ama inşallah en yakın zamanda tüm isteyenlere olumlu cevap gelir.

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