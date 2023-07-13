Gündem \ Hayata Dair
Editörler : LanetF16 Gökçen


13 Temmuz 2023 19:30
Kiralık daire

İçinde kiracısı Kendime ait sobalı evim var. Bu evi ben doğalgaza çevirsem. Kira artışı yine yüzde 25 e mi tabi olur? Bu tür değişiklikler ile ilgili kanun maddesi var mı?

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