Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


13 Temmuz 2023 20:05
Atanmadan Mühendislik Bitiren Programcı/Tekniker Durumu

Merhabalar,

Programcı/ Tekniker olarak atanacağım. Sınavdan sonra mühendislik bitirmiştim. Atanınca diplomayı kuruma versem maaş artışı yaparlar mı? Yoksa atanmadan önce bitirdiğim için reddederler mi?

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