Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


13 Temmuz 2023 20:08
Hizmet birleştirme yıllık izin

Arkadaşlar güvenlik olarak atandım öncesinde 7 ay boyunca ücretli öğretmenlik yaptım acaba hizmet birleştirme yapılarak yıllık izin alabilir miyim ilk yıldan bilen var mı ?


hsnd
Müsteşar
13 Temmuz 2023 21:12
Ücretli öğretmenlik kamu hizmeti sayılmıyor. Alamazsınız.
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