Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


13 Temmuz 2023 20:09
İlkokul ingilize öğretmenine ortaokul sinif rehber öğretmenliği verilebilir mi?

Bu konuda bilgisi olan var mı? İnternette bilgi bulamadım


der lehrer
Aday Memur
13 Temmuz 2023 20:14
Verilebilir hocam

Kuskusuz
Daire Başkanı
13 Temmuz 2023 20:42

Hem ilkokulda hem ortaokulda derse girip ortaokulda sınıfı olan öğretmen arkadaşım oldu. Sadece ilkokulda derse girip sınıfı olmayan arkadaşım da oldu.


fenogretmeniyim
Memur
13 Temmuz 2023 20:48

neden verilmesin? neden böyle bir soru soruyorsunuz merak ettim. sınıf öğretmeni olmak için ayrı bir branş var da bizim mi haberimiz yok

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