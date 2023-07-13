KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


13 Temmuz 2023 20:09
Atanmadan Mühendislik Bitiren Programcı/Tekniker Durumu

Atanmadan Mühendislik Bitiren Programcı/Tekniker Durumu

Merhabalar,

Programcı/ Tekniker olarak atanacağım. Sınavdan sonra mühendislik bitirmiştim. Atanınca diplomayı kuruma versem maaş artışı yaparlar mı? Yoksa atanmadan önce bitirdiğim için reddederler mi?


hsnd
Müsteşar
13 Temmuz 2023 21:14
Yapılır.
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