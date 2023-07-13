Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


13 Temmuz 2023 20:16
seyyanen 8077 tl icra kesintisine dahil mi değil mi

madem emekliliğe yansımıyor dahil olmaması lazım değil mi

kesin bilgisi olan abilerim cevaplarsa sevinirim


JackParker
Aday Memur
13 Temmuz 2023 21:07
Dahil

TieS
Aday Memur
13 Temmuz 2023 21:12

İcra varsa maaşında her ay kesilir ama sadece taban aylık dediğimiz maaştan kesinti olur seyyanen ayrıca ödenen bir para olduğu için ondan kesilmez benim bildiğim bu

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