Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


13 Temmuz 2023 20:57
Dhmi Çalışanları Gelebilir mi? (Maaş sormayacağım)

Merhaba, okul yeni bitti hiç iş tecrübem yok. Allah nasip ederse en kötü ihtimal yazdığım son tercih tutacak dhmi'de elektrik teknikeri olacağım. Sorum şu:

Hiç tecrübesi olmayan biri olarak gerginim. Korkmalı mıyım?

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