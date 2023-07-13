Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


13 Temmuz 2023 21:06
Yemek parası

Polise 95 tl lik yemek parası verilecek diye haber var


YAŞAM SUYU
Aday Memur
13 Temmuz 2023 21:07
Haberin nerde olduğu onemli

adalı-polis
Daire Başkanı
13 Temmuz 2023 21:14

Bordronda yazan tayin bedeli normalde tayın demek olup yemek bedelidir. Bu bilgiyide naparsanız yapı


m.kardes
Şube Müdürü
13 Temmuz 2023 21:28

Yemek parası verileceğine diğer kurumlar gibi direk yemek ayarlansa daha güzel olmaz mı ?

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