Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


13 Temmuz 2023 21:35
3+1 atananlar kadro alana kadar 4/A mi 4/B limi oluyo

3+1 olarak atandım kadro alana kadar 4/A mi 4/B limi geçiyoruz ikisinin bir farkı varmi


Zumruduankaraa
Aday Memur
13 Temmuz 2023 21:40
4B oluyorsunuz. Tayin ve yükselme konusu hariç fark yok
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