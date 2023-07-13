Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


13 Temmuz 2023 21:47
Güvenlik soruşturması/Arşiv araştırması

Merhaba, güvenlik soruşturmasıyla ilgili daha önce yazılanları taradım. Ancak sorularıma cevap bulamadım. Memurluktan öğr.gör. kadrosuna geçme durumunda;

Üniversitelerde güvenlik soruşturması değil arşiv araştırması yapılır demiş çoğu kişi ama üniversitelerin güvenlik soruşturması yönetmeliklerine bakıldığında gizli birimlerde (tüm birimleri bu bölüme dahil edenler var) çalışacaklar için güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılır yazılmış.

Güvenlik soruşturması yapıldığında aile fertlerine bakılmaz denilse de formlarda aile bilgileri isteniyor gördüğüm kadarıyla. Aile fertlerinden birinde fetö ile ilgili sorun var. Bu durum güvenlik soruşturmasının irtibat iltisak maddesine takılır mı? Diyelim ki bu bilgi emniyetten geldi (atama yapılıp yapılmamasına değerlendirme kurulu karar verecek o sonucu bilemeyiz ama) bu durum mevcut memurluğa zarar verir mi?

Daha önce böyle bir durumla karşılaşan ya da bilgisi olan var mı?

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