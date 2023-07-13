KPSS ve diğer sınavlar \ Özel Sektör (657 Yayınevi desteği ile)
Editörler : E.Kayı Han


13 Temmuz 2023 22:08
Pegasus Kariyer.Net İlanı (Tecrübesiz Kabin Memuru)

Merhaba arkadaşlar,Kariyer.Net'te Pegasus'un başlıkta belirttiğim ilanına başvurdum. Başka başvuran,geri dönüş alan var mı?

Gelişme varsa/olursa haberdar edebilir mi?

İyi çalışmalar.

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