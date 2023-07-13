Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


13 Temmuz 2023 22:08
Seyyanen Zammın Farkı

Meclisteki görüşmelerde seyyanen zammın da 1 temmuzdan geçerli olacagı yönünde karar kabul edildi diye duyum aldık, acil bilgisi olan var mı gelişmeden?


m.kardes
Şube Müdürü
13 Temmuz 2023 22:10

Öyle bi durum olursa memurlar net ana sayfadan haber yapar zannımca ...


berati273
Aday Memur
13 Temmuz 2023 22:11

Benimde merak ettigim konu bu bakalım ne olacak&#129300;


masterrrrr
Memur
13 Temmuz 2023 22:11

Mecliste kabul edilen maddelere nerden bakabiliriz?


Memurhaps
Şef
13 Temmuz 2023 22:16
MHP milletvekili söyledi ama kabul edilen maddeler nasıl kabul edildi

masterrrrr
Memur
13 Temmuz 2023 22:19

Anlayamadık yazdığınızı?

Memurhaps, 49 dk. önce
MHP milletvekili söyledi ama kabul edilen maddeler nasıl kabul edildi

entropimen
Şef
13 Temmuz 2023 22:19
Aynen meclisteki görüşmede ne konuşuldu bilgimiz yok emeklilere yüzde 35 filan deniliyor ya inşallah şu seyyanen 1 temmuzdan geçerli olur

Memurhaps
Şef
13 Temmuz 2023 22:21
MHP milletvekili sanırsam bahsetmiş. Ama kabul edildi mi bilemiyorum
masterrrrr, 46 dk. önce

Anlayamadık yazdığınızı?


tilkiandrei
Şef
13 Temmuz 2023 22:28
Ulan 3 kuruş zam almak için günlerce mecliste tantana ediliyor çaycısı paspasçısı malı 2 dakikada dünyaları cebe indirdi hic bu kadar tantana olmadi okumadan çabalamadan adamlar dünyaları alıyor Yüce Allah a havale ediyorum

Hasan343401
Aday Memur
13 Temmuz 2023 22:31

1 temmuzdan geçerli değil ayrıca 15 inde alamayacaz 8077 TL'yi.ay sonuna kadar yatacak.


masterrrrr
Memur
13 Temmuz 2023 22:47

Seyyanen zammın farkını alamayacaz diye -4000 lifa zarara girecez. Normalde hakkımızdı bu.

Hasan343401, 34 dk. önce

1 temmuzdan geçerli değil ayrıca 15 inde alamayacaz 8077 TL'yi.ay sonuna kadar yatacak.

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