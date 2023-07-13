Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


13 Temmuz 2023 22:19
Her ikisi de sözleşmeli olan öğretmenlerin eş durumu

Merhaba, yeni kanun ile kadroya geçen daha önce her ikisi de sözleşmeli olan iki öğretmen eş durumu yapabiliyor mu ? Bu konu da bilgisi olan yazarsa sevinirim.

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