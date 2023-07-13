Aile birliği mazeret tayini

Merhabalar bir kaç tane sorum olacak bilgisi olan varsa yardımcı olursa çok sevinirim.

-Mazeret tayinin de sadece eşimin olduğu ilçeyi yazıp il emrine bırakmak mantıklı olur mu eğer boşluk olmazsa ve il emri verilmezse kılavuz da belirtildiği gibi izne ayrılabilir miyim ?

-İl emri ve ilçe emri farklı mı

- Mazeret tayininde İl için de açılan yerlerden farklı yerler mi açılıyor yoksa kontenjanı olan bütün okullar il içinde açılmış mı oluyor