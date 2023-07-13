SON DAKİKA!!! Emekli %25 zam aldı. Geri dönüşü yok.

Kurunun yanında yaş da yansın yani. Oy vermeyen yüzde 48 ölsün mü? Benim babam memur emeklisi tek maaş ve oy vermedi?? 35 yıl bu devlete hizmet etmiş adamın alacağı maaş 10 bin mi olmalı?

Daha çok şey yazarım da neyse..