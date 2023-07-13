Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : cihan27E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
Temmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.Mecliste memur zammının değişme ihtimali var mı?Memur maaşları revizemi ediliyorKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiSendika ücretini devlet ödemesin, memur kendisi ödesinMemur Emeklisine De Seyyanen Zam.işçilere 60 bin fark verip memurlara 4 bin fark vermemek için tarihi değiştirmek Yetkili sendika beceriksizse olmuyor?SON DAKİKA!!! Emekli %25 zam aldı. Geri dönüşü yok.Memur zammı meclisten geçti
Sözlük
Son Haberler
AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay görevinden istifa ettiEmekliye yüzde 25 zam kabul edildi: Bu ay maaşlara yansıyacakİYİ Partili Zorlu'dan ÖMK'nın bazı maddelerinin iptal edilmesine ilişkin açıklamaMB rezervlerinde 4 haftada 16.34 milyar dolarlık artışYürüyen merdivenin altında bebek cesedi bulundu
Editörün Seçimi
Yetkili sendika beceriksizse olmuyor?Sendika ücretini devlet ödemesin, memur kendisi ödesinMemursen Toplu Görüşmede Memurları Temsil Etmesin işçilere 60 bin fark verip memurlara 4 bin fark vermemek için tarihi değiştirmek Maaş zammı komisyondan geçti.Ya gereğini yap ya istifa et Ali YalçınCumhurbaşkanı neden bizzat açıklama yapmadı?%17.55 + 8.070 TL Zam Oranını Nasıl Değerlendiriyorsunuz?İşçiye %45 olan enflasyon iki ayda memura %17.55 oldu. Yazık!En düşük memur maaşı 22.000 değil 20.351 Vaat yerine gelmemiştir