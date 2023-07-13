Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

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13 Temmuz 2023 22:27
SON DAKİKA!!! Emekli %25 zam aldı. Geri dönüşü yok.

Memuru diline dolayan emekli ye hayırlı olsun.


Aslantugg
Aday Memur
13 Temmuz 2023 22:32
Ohhhjhj iyi oldu elleme :)

JackParker
Aday Memur
13 Temmuz 2023 22:35
Emekli yerel seçimlerde basın ampüle

Mastakillah78
Aday Memur
13 Temmuz 2023 22:36
Bu mesaj 10'un üzerinde eksi oy aldığı için gizlenmiştir.

Buradaki memur arkadaşlar ileride birgün siz de emekli olacaksınız unutmayın


yetkilikişi
Aday Memur
13 Temmuz 2023 22:37

Bazıları ocak ta da zam alamayacak büyük ihtimalle.


JackParker
Aday Memur
13 Temmuz 2023 22:37
35 yıl var o zamana kadar 3500 defa değişir
Mastakillah78, 29 dk. önce

Buradaki memur arkadaşlar ileride birgün siz de emekli olacaksınız unutmayın


skarner
Aday Memur
13 Temmuz 2023 22:38

Geri dönüş yok demek doğru değil aslında hala önerge verilip değiştirilebilir


darkodark
Genel Müdür
13 Temmuz 2023 22:41

Daha ne olacak hocam, meclisten de geçmiş, baştan yeniden mi önerge verilcek?

skarner, 27 dk. önce

Geri dönüş yok demek doğru değil aslında hala önerge verilip değiştirilebilir


Edirnel
Şube Müdürü
13 Temmuz 2023 22:41

Yakınmanızı çalışan memura değil, bu siyasi anlayışı destekleyen emeklilere yapınız.

Mastakillah78, 29 dk. önce

Buradaki memur arkadaşlar ileride birgün siz de emekli olacaksınız unutmayın


Szlyn
Aday Memur
13 Temmuz 2023 22:43

Aklı olan çalışan bu saatten sonra kendi emekliliğini kendisi elde etmeye çalışır, Türkiyedeki sistem vatandaşına bunu dolaylı yoldan söylemektedir. Hayat zor! Biliyorum, allah herkesin yardımcısı olsun.


BestRAMOOO.64
13 Temmuz 2023 22:43
Nasıl iyi mi böyle

Mastakillah78
Aday Memur
13 Temmuz 2023 22:43

Kurunun yanında yaş da yansın yani. Oy vermeyen yüzde 48 ölsün mü? Benim babam memur emeklisi tek maaş ve oy vermedi?? 35 yıl bu devlete hizmet etmiş adamın alacağı maaş 10 bin mi olmalı?

Daha çok şey yazarım da neyse..

Edirnel, 24 dk. önce

Yakınmanızı çalışan memura değil, bu siyasi anlayışı destekleyen emeklilere yapınız.


Aslantugg
Aday Memur
13 Temmuz 2023 22:45
14 milyon emekli babayi yedi....daha zamlar başlamadı...ampule baş yeğenim diyen açlar iyi oldu süper oldu....helal olsun mehmet Şimşek'e;)

skarner
Aday Memur
13 Temmuz 2023 22:45

önerge verilmesi mümkündür, seyyanen zam eklenebilir mesela

benim fikrim verilmeyeceği yönünde zaten

darkodark, 24 dk. önce

Daha ne olacak hocam, meclisten de geçmiş, baştan yeniden mi önerge verilcek?


Yazar64
Şef
13 Temmuz 2023 22:46

Arkadaşlar. Bu emekli tayfası memura çamur atacağına kendi hakkını arasaydı ya! Ohhh!!!!!!


cetek
Aday Memur
13 Temmuz 2023 22:46

Biz 5510 luyuz, emekliliği şimdiden unuttuk, o konuda rahat ol.

Mastakillah78, 29 dk. önce

Buradaki memur arkadaşlar ileride birgün siz de emekli olacaksınız unutmayın


Aksak bey
Şube Müdürü
13 Temmuz 2023 22:51

Emekliye 29 sene var. O kadar yaşarmıyım ki?

İşçileri dilinize dolayacağınıza memuru dilimize doladıniz.

Mastakillah78, 29 dk. önce

Buradaki memur arkadaşlar ileride birgün siz de emekli olacaksınız unutmayın


Aslantugg
Aday Memur
13 Temmuz 2023 22:53
Emekliye çok sağlam "KÖK"lediler :) yaşlı dayılar seri üzgün

Abbas.KILKUYRUK2
Memur
13 Temmuz 2023 22:54

Emekli tayfası dediğin kişilerinden hiç yakının yok mu? oğlum daha lafının nereye gittiğini bilmiyorsun konuşuyorsun kıçından. Kimin ne olacağı belli değil. Daha 35 yılım var diyen zevat bir bakmışsın seni malulen emekli etmişler. O zaman sızlanma maaşım az diye

Yazar64, 19 dk. önce

Arkadaşlar. Bu emekli tayfası memura çamur atacağına kendi hakkını arasaydı ya! Ohhh!!!!!!


Arizonalı
Aday Memur
13 Temmuz 2023 22:56
Emeklilik geldi ancak şu an beter olsun emekliler diyorum az bile onlara

asillord
Genel Müdür
13 Temmuz 2023 22:56

Ne terbiyesiz varlıksın aq çıkarttığı...

Aslantugg, 12 dk. önce
Emekliye çok sağlam "KÖK"lediler :) yaşlı dayılar seri üzgün
Toplam 27 mesaj
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