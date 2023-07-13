Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


13 Temmuz 2023 22:33
İcra

Bu ay icra kesintisi ne kadar olacak ? Ayrıca seyyanen zam yansıyınca ne kadar olacak icra kesintisi bilgisi olan varmı ?


masterrrrr
Memur
13 Temmuz 2023 22:40

Seyyanen gelmeden bu ay 6060, seyyanen eklenince diğer aydan itibaren ortalma 8000-8250 kesinti olur


Hasan343401
Aday Memur
13 Temmuz 2023 22:43

Hesaplaması nasıl oluyor dostum ?


secret.lifee
Şube Müdürü
13 Temmuz 2023 22:45

Allah Kimseyi icraya düşürmesin. Ulaa Turkcell e mahkemeliğiz kazandım davaları inat etti ödeme yapmadılar verdim icraya Lan ne kdr faiz çıkarrttılar üzüldüm valla adamlara anaparadan çok.


masterrrrr
Memur
13 Temmuz 2023 22:45

Ben mutemet değilim. Brüt maaşının 1/4 ü kesiliyor işte. Benim temmuzdan önce 5180 lira kesintim vardı, bu ay maaş günü sadece yüzde 17.55 zam yansıyacak 6060 olacakmış, diğer ay seyyanen eklenince 8000 civarı olacak dedi mutemetim.


Hasan343401
Aday Memur
13 Temmuz 2023 23:02

Sağol dostum bordro çıkmadı bakacaktım bakamadım o yüzden sordum

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