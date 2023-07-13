Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


13 Temmuz 2023 22:33
DİŞ HASTANESİNDE TIBBİ SEKRETER OLMAK...

En çok tavsiye edilen hastanelerdendir ADS ler ama yerine düşerseniz ,bizim gibi kliniğe verirlerse yandınız ..Ağız dış teknikerinin işlerini yaptırmaya çalışıyorlar ,eğer olurda ilerideki alımlarda siz eşiniz dostunuz tercih verecekse mutlaka tercih vermeden önce gidip hastaneyi görsün ve araştırsın ,yoksa benim yaptığım hataya düşer ..çalışanlar varsa görüşünü merak ediyorum ...

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