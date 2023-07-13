Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


13 Temmuz 2023 22:34
Yardım
10 yıldır üniversite hastanesinde hemşireyim artık eşim ile ailelerimizin olduğu memlekete gitmek istiyoruz eşim sağlık bakanlığında hemşire .1)nasıl gidilir 2 ) istifa sonrası bakanlığın alımlarını beklemek çok mu riskli

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