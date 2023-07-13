Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


13 Temmuz 2023 22:37
Asalet Tasdik olmadan geçici görevle gidebilirmiyim ?
5 Aykıj Yeni Memurum Asaletim Tasdik olmadan geçici görevle eş durumundan gidebilirmiyim ? Nasıl bir yol izlemeliyim ?

kirsehirli
Aday Memur
13 Temmuz 2023 22:48

Geçici görevlendirme ile İstanbul dan Ankara'ya başbakanlığa gelmiştik. 1 aylık memurken oldu.


Sadeceinsan65
Şube Müdürü
13 Temmuz 2023 22:56
Karpuzdan daha buyuk bir sey varmıs sende hay masallah masallah
kirsehirli, 18 dk. önce

Geçici görevlendirme ile İstanbul dan Ankara'ya başbakanlığa gelmiştik. 1 aylık memurken oldu.

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