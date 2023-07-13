Zamdan daha önemli husus

2023 Ağuatos Toplu Sözleşmeleridir. Bu masadan herkesin tatmin olacağı şekilde çıkmanın tek ama tek yolu memur sen konfederasyonundan istifa etmektir. Gelgelim bu şeytan-senin daimi üyeleri kimler ? öğretmenler ve sağlıkcılar. Eğer bu 2 meslek grubu omurgalı olup istifa ederlerse sözleşmeden sonra bu platformda şükür ve teşekkür başlıkları açılır. Haa yok böyle devam ederse yine sayfalarca haftalarca zırlar durursunuz burada

2023 Ağuatos Toplu Sözleşmeleridir. Bu masadan herkesin tatmin olacağı şekilde çıkmanın tek ama tek yolu memur sen konfederasyonundan istifa etmektir. Gelgelim bu şeytan-senin daimi üyeleri kimler ? öğretmenler ve sağlıkcılar. Eğer bu 2 meslek grubu omurgalı olup istifa ederlerse sözleşmeden sonra bu platformda şükür ve teşekkür başlıkları açılır. Haa yok böyle devam ederse yine sayfalarca haftalarca zırlar durursunuz burada