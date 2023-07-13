Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


13 Temmuz 2023 23:22
Zamdan daha önemli husus
2023 Ağuatos Toplu Sözleşmeleridir. Bu masadan herkesin tatmin olacağı şekilde çıkmanın tek ama tek yolu memur sen konfederasyonundan istifa etmektir. Gelgelim bu şeytan-senin daimi üyeleri kimler ? öğretmenler ve sağlıkcılar. Eğer bu 2 meslek grubu omurgalı olup istifa ederlerse sözleşmeden sonra bu platformda şükür ve teşekkür başlıkları açılır. Haa yok böyle devam ederse yine sayfalarca haftalarca zırlar durursunuz burada

Aksak bey
Şube Müdürü
13 Temmuz 2023 23:25

Hiç çeneni yorma kardeşim. Yarın gidip bende memur sen'e geri üye olacağım. Nasreddin Hocanın Timurlenk hikâyesi misali. Ahali halinden memnun bir kaç fil daha gönder dediği gibi.

Altta kalanın canı çıksın

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