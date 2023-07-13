Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


13 Temmuz 2023 23:25
Seyyanen zam farkı

Seyyanen zam eğer ay sonuna doğru yatarsa 15 Temmuz itibariyle geçerli olacak seyyanen zamın farkını alacakmiyiz

Çok Yazılan Konular

Temmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.Memur maaşları revizemi ediliyorKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiSendika ücretini devlet ödemesin, memur kendisi ödesinYetkili sendika beceriksizse olmuyor?Mecliste memur zammının değişme ihtimali var mı?Son dakika! Emekli %25 zam aldı. Geri dönüşü yok.Memur zammı meclisten geçti8077 TL seyyanen zam hakkında bilgiMemur Emeklisine De Seyyanen Zam.

Sözlük

kurye 1 bela geliyorum demez 1 güne bir söz bırak 4 öğretmen maaşları 2 kereviz yaprağı 1 üzerlik otu 3 altın dişli hayriye 1 islam hoşgörü dinidir 4 diş macununu ortasından sıkmak 4 İçinden geleni söyle 4

Son Haberler

Askerlik görevinde bulunduğu sırada memurluğa ataması yapılanların ataması mümkün mü?14 Temmuz 2023'den önemli gündem başlıklarıMustafa hoca kansere yenik düştüSuriye'den Cilvegözü Sınır Kapısı kararıMemur maaşı ve emekli aylıklarını arttıran teklifte ikinci bölüm kabul edildi

Editörün Seçimi

Yetkili sendika beceriksizse olmuyor?Sendika ücretini devlet ödemesin, memur kendisi ödesinMemursen Toplu Görüşmede Memurları Temsil Etmesin işçilere 60 bin fark verip memurlara 4 bin fark vermemek için tarihi değiştirmek Maaş zammı komisyondan geçti.Ya gereğini yap ya istifa et Ali YalçınCumhurbaşkanı neden bizzat açıklama yapmadı?%17.55 + 8.070 TL Zam Oranını Nasıl Değerlendiriyorsunuz?İşçiye %45 olan enflasyon iki ayda memura %17.55 oldu. Yazık!En düşük memur maaşı 22.000 değil 20.351 Vaat yerine gelmemiştir