Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


13 Temmuz 2023 23:27
HAGB Doçentlik

Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren yargılamalarda HAGB verilmesi sonrası doçentlik başvurusu yapıp süreci olumlu ya da olumsuz sonuçlanan, bu konuda tecrübesi veya bilgisi olan var mıdır? Şimdiden değerli paylaşımlarınız için teşekkür ederim.

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