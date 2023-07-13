Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


13 Temmuz 2023 23:32
Uzaktan Tezli yüksek lisans (okulöncesi oğrt icin)

Herkese merhaba;

Okuloncesi öğretmeni olarak uzaktan, tezli yüksek lisans yapabileceğim bir üniversite arıyorum. Internetten ulaştığım bilgiler çok sağlıklı olmuyor. Konuyla ilgili bilgisi olan varsa lütfen bilgilendirebilir mi?


Kagiş
Müsteşar
13 Temmuz 2023 23:41

Uzaktan tezli yüksek lisans olmuyor be hocam!! Tezliler yüz yüze yapılıyor! Siz tezsize bakın bence.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

İl İçi Münhal ListeleriÖğretmenlik Meslek Kanununun İptal Edilen MaddeleriAnayasa mahkemesi yarın öğretmenlik meslek kanunu hakkında açılan iptal davasını görüşecekİl İçi 3 Yıl Şartı Aranmayan Durumlarİl İçi Kontenjanlar?Seyyanen Zam ÜzerineGörevde yükselme sınavına girenler buraya !Öğretmenler sendikası Ek ders en son başlık.(beddua bölümü)Ek dersler ne zaman yatar

Sözlük

en dramatik şarkı sözleri 9 şifre 1 şu an çalan şarkı 1 sigarayı bıraktım 6 güne bir şiir bırak 1 ölüm 2 öğretmen maaşları 2 megatherium 1 kurye 1 islam hoşgörü dinidir 4

Son Haberler

Askerlik görevinde bulunduğu sırada memurluğa ataması yapılanların ataması mümkün mü?14 Temmuz 2023'den önemli gündem başlıklarıMustafa hoca kansere yenik düştüSuriye'den Cilvegözü Sınır Kapısı kararıMemur maaşı ve emekli aylıklarını arttıran teklifte ikinci bölüm kabul edildi

Editörün Seçimi

Yetkili sendika beceriksizse olmuyor?Sendika ücretini devlet ödemesin, memur kendisi ödesinMemursen Toplu Görüşmede Memurları Temsil Etmesin işçilere 60 bin fark verip memurlara 4 bin fark vermemek için tarihi değiştirmek Maaş zammı komisyondan geçti.Ya gereğini yap ya istifa et Ali YalçınCumhurbaşkanı neden bizzat açıklama yapmadı?%17.55 + 8.070 TL Zam Oranını Nasıl Değerlendiriyorsunuz?İşçiye %45 olan enflasyon iki ayda memura %17.55 oldu. Yazık!En düşük memur maaşı 22.000 değil 20.351 Vaat yerine gelmemiştir