Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


13 Temmuz 2023 23:54
Benzin ve Dizele 8 tl civarı zam geleceği konuşuluyor..
Daha üreticilerin yakıttan dolayı zam bahanesi olmamasına rağmen; birde yakıtlarında 40 tl'ye yaklaşacağını varsayarsak herşeye yüzde 30-40 zam gelecek demektir. Yani demek oluyor ki maaşlarımız geçen senenin 5-6 bin tl'si olacak.

tereci33
Şef
14 Temmuz 2023 00:01
İnşallah böyle bi zam gelmez yakıtlara . Dolayısıyla herşeyede zam gelmez.
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