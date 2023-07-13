Benzin ve Dizele 8 tl civarı zam geleceği konuşuluyor..

Daha üreticilerin yakıttan dolayı zam bahanesi olmamasına rağmen; birde yakıtlarında 40 tl'ye yaklaşacağını varsayarsak herşeye yüzde 30-40 zam gelecek demektir. Yani demek oluyor ki maaşlarımız geçen senenin 5-6 bin tl'si olacak.

Daha üreticilerin yakıttan dolayı zam bahanesi olmamasına rağmen; birde yakıtlarında 40 tl'ye yaklaşacağını varsayarsak herşeye yüzde 30-40 zam gelecek demektir. Yani demek oluyor ki maaşlarımız geçen senenin 5-6 bin tl'si olacak.