Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


14 Temmuz 2023 00:00
Sağlık Özür Grubu Tayini

Merhaba değerli üyeler,annem için başkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatını idame ettiremez raporu alarak sağlık gerekçesiyle mazeret tayini istemeyi düşünüyorum.İstanbul'da annemin ikameti, benim ikametim ve hâlihazırda çalışmakta olduğum okul aynı ilçede yer almakta.Aynı ilçe içinde tayin isteyebilir miyim?Başvurum reddedilir mi?

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