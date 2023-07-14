Gündem \ Hayata Dair
Editörler : LanetF16 Gökçen


14 Temmuz 2023 00:10
Evdejcjsj jv
Wghkskjs

Çok Yazılan Konular

Kelime OyunuSon heceden kelime bulma oyunuGibisinÖzlediğindeAşırma olan kelime türetmece oyunuGünün nasıl geçti ?7 7 7Şu an ne dinliyorsunuz?Son iki harften kelime türetmeAşk evliliği yapanlar

Sözlük

karışık 2 ölüm 2 sigarayı bıraktım 6 alelusul 1 kendi kendine konuşmak 2 Ekmeği Çaya Banarak Yiyen Orangutan 3 düşmüş melek 1 Koca Bir Köyde Tek Başına Yaşayan Adam 4 içinde gitme kelimesi olan şarkılar 3 İçinden geleni söyle 4

Son Haberler

Askerlik görevinde bulunduğu sırada memurluğa ataması yapılanların ataması mümkün mü?14 Temmuz 2023'den önemli gündem başlıklarıMustafa hoca kansere yenik düştüSuriye'den Cilvegözü Sınır Kapısı kararıMemur maaşı ve emekli aylıklarını arttıran teklifte ikinci bölüm kabul edildi

Editörün Seçimi

Yetkili sendika beceriksizse olmuyor?Sendika ücretini devlet ödemesin, memur kendisi ödesinMemursen Toplu Görüşmede Memurları Temsil Etmesin işçilere 60 bin fark verip memurlara 4 bin fark vermemek için tarihi değiştirmek Maaş zammı komisyondan geçti.Ya gereğini yap ya istifa et Ali YalçınCumhurbaşkanı neden bizzat açıklama yapmadı?%17.55 + 8.070 TL Zam Oranını Nasıl Değerlendiriyorsunuz?İşçiye %45 olan enflasyon iki ayda memura %17.55 oldu. Yazık!En düşük memur maaşı 22.000 değil 20.351 Vaat yerine gelmemiştir