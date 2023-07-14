Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


14 Temmuz 2023 00:37
Bordro yayınlandı mı?

Arkadaşlar bordro e devletten yayınlandı mı bilginiz var mi


Mustfa4444
Aday Memur
14 Temmuz 2023 00:45
Buraya başlık açacağına gir e-devletine bak.Para istemiyorlar

camelbox
Aday Memur
14 Temmuz 2023 00:49
Sabah ya da öğleden sonra bakabilirsiniz şu an yoğundur

kral122
Şube Müdürü
14 Temmuz 2023 00:50

50 dk bakıyorum yoğun


kral122
Şube Müdürü
14 Temmuz 2023 00:52

Bodro yayınlanmış ama yoğun


skarner
Aday Memur
14 Temmuz 2023 00:52

Her ay 14 ünde bu site çöker


Mrt55200
Aday Memur
14 Temmuz 2023 00:52

Ulaşabilen var mı dedik zorla bişey mi sorduk herkess de gergin tamam anlıyoruz da sarmayalim birbirimize

Mustfa4444, 2 saat önce
Buraya başlık açacağına gir e-devletine bak.Para istemiyorlar

ekfo
Başbakan Müsteşarı
14 Temmuz 2023 00:55
Zam zamanları geç açılıyor sistem teknik aksaklık veriyor sabah açılır yüksek ihtimalle

ÇİÇEKPINARLI
Şef
14 Temmuz 2023 01:00

Az önce bordoma eriştim. Biraz uğraştım ama şu an müsait gibi.


tunaliata
Aday Memur
14 Temmuz 2023 01:03

Seyyanen zam gözükmüyor maaş 14K gözüküyor bordroda tam yatacaktır demi 22 bin olarak ?


liverpool1990
Aday Memur
14 Temmuz 2023 01:04

5/1 komiser 20362 tl net yatmış


kral122
Şube Müdürü
14 Temmuz 2023 01:05

Baktım 23.072 tl


kral122
Şube Müdürü
14 Temmuz 2023 01:06

3/3 polis 23072


Pomak222
Aday Memur
14 Temmuz 2023 01:15

1/4 uzman 20.654


skarner
Aday Memur
14 Temmuz 2023 01:26

16400 - 9 senelik öğretmen


savcıı
Şube Müdürü
14 Temmuz 2023 02:00

Ozkansoft kurusu kuruşuna ayni 1/2 eş yardımcı iki çocuk sendika 23052 uzman ogrt

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