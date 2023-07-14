Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

Son Sayfa

14 Temmuz 2023 00:37
Bordrolar yayınlandı

Arkadaşlar bordro e devletten yayınlandı mı bilginiz var mi


Mustfa4444
Aday Memur
14 Temmuz 2023 00:45
Buraya başlık açacağına gir e-devletine bak.Para istemiyorlar

camelbox
Aday Memur
14 Temmuz 2023 00:49
Sabah ya da öğleden sonra bakabilirsiniz şu an yoğundur

kral122
Şube Müdürü
14 Temmuz 2023 00:50

50 dk bakıyorum yoğun


kral122
Şube Müdürü
14 Temmuz 2023 00:52

Bodro yayınlanmış ama yoğun


skarner
Aday Memur
14 Temmuz 2023 00:52

Her ay 14 ünde bu site çöker


Mrt55200
Aday Memur
14 Temmuz 2023 00:52

Ulaşabilen var mı dedik zorla bişey mi sorduk herkess de gergin tamam anlıyoruz da sarmayalim birbirimize

Mustfa4444, Bugün
Buraya başlık açacağına gir e-devletine bak.Para istemiyorlar

ekfo
Başbakan Müsteşarı
14 Temmuz 2023 00:55
Zam zamanları geç açılıyor sistem teknik aksaklık veriyor sabah açılır yüksek ihtimalle

ÇİÇEKPINARLI
Şef
14 Temmuz 2023 01:00

Az önce bordoma eriştim. Biraz uğraştım ama şu an müsait gibi.


tunaliata
Aday Memur
14 Temmuz 2023 01:03

Seyyanen zam gözükmüyor maaş 14K gözüküyor bordroda tam yatacaktır demi 22 bin olarak ?


liverpool1990
Aday Memur
14 Temmuz 2023 01:04

5/1 komiser 20362 tl net yatmış


kral122
Şube Müdürü
14 Temmuz 2023 01:05

Baktım 23.072 tl


kral122
Şube Müdürü
14 Temmuz 2023 01:06

3/3 polis 23072


Pomak222
Aday Memur
14 Temmuz 2023 01:15

1/4 uzman 20.654


skarner
Aday Memur
14 Temmuz 2023 01:26

16400 - 9 senelik öğretmen


savcıı
Şube Müdürü
14 Temmuz 2023 02:00

Ozkansoft kurusu kuruşuna ayni 1/2 eş yardımcı iki çocuk sendika 23052 uzman ogrt


Scooby doo
Genel Müdür
14 Temmuz 2023 04:14

Bordrom yayınlandı ama seyyanen zam yatmamış. Daha sonra mı yatacak ?


Emre3466
Aday Memur
14 Temmuz 2023 04:22
Of off
Scooby doo, 12 saat önce

Bordrom yayınlandı ama seyyanen zam yatmamış. Daha sonra mı yatacak ?


Birpatlıcan
Aday Memur
14 Temmuz 2023 10:28
10/2 Yhs aşçı 13110 tl

dewis33
Aday Memur
14 Temmuz 2023 10:42

mühendis 25053 sendika dahil- 15 günlük fark ve 8077 yok onlar sonra yatacak.


merve00000
Daire Başkanı
14 Temmuz 2023 11:08

en düşük bekar memur maaşı 12 bin yatmış bana bekarlar 22 bin alamayacak belli ki en düşük memur maaşı bekar maaşı olmalıydı

Toplam 30 mesaj
12

Çok Yazılan Konular

Temmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.8077 TL seyyanen zam hakkında bilgiMemur maaşları revizemi ediliyorAğustos toplu görüşmeleri beklentileriKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiSeyyanen Zam ÜzerineMemur zammı meclisten geçtiBordrolar yayınlandıSendika ücretini devlet ödemesin, memur kendisi ödesinYetkili sendika beceriksizse olmuyor?

Sözlük

Kaan boşnak 2 Koca Bir Köyde Tek Başına Yaşayan Adam 4 ölüm 1 Zerengökçe 1 oğuz aksaç 1 altın dişli hayriye 1 Üstesinden gelmek 1 en dramatik şarkı sözleri 9 supporters 22 güne bir söz bırak 2

Son Haberler

UEFA'dan Türk takımları ile ilgili karar17 maddede AYM'nin kariyer öğretmenlik kararıBakan Tunç: Cezaevlerinde 15 bin civarında FETÖ mensubu varKardeşler arasındaki silahlı kavga: 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandıErdoğan: Putin'i Türkiye'de misafir etme hazırlığımız var

Editörün Seçimi

2023 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemursen ile Kamusen suskun! istifa et ses çıksın!Memur zammı meclisten geçtiMemurlar birlikte hareket etmelidir.8077 TL seyyanen zam hakkında bilgiBordrolar yayınlandıMemur işçi maaşları ve aradaki özlük farkları ( tek başlık olsun)Memur-Sen i hiç bir memur istemiyorÖğretmenlik Meslek Kanununun İptal Edilen Maddeleri14 günlük fark