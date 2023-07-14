İstanbul'da görev yapıyorum. Eşim ise Ankara'da özel sektörde sigortalı bir işe girdi. Bu durumda önümüzdeki yıl eş durumu ile Ankara'daki gelmem mümkün olacak mı acaba?

İstanbul'da görev yapıyorum. Eşim ise Ankara'da özel sektörde sigortalı bir işe girdi. Bu durumda önümüzdeki yıl eş durumu ile Ankara'daki gelmem mümkün olacak mı acaba?