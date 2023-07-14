Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


14 Temmuz 2023 00:43
Eş durumu
İstanbul'da görev yapıyorum. Eşim ise Ankara'da özel sektörde sigortalı bir işe girdi. Bu durumda önümüzdeki yıl eş durumu ile Ankara'daki gelmem mümkün olacak mı acaba?

matematikogretmenii
Memur
14 Temmuz 2023 01:19
Sözleşmeli misiniz kadrolu mu? Kaçıncı yılınız? Zorunlu hizmetinizi tamamladınız mı?

akbatun
Aday Memur
14 Temmuz 2023 01:21
Kadroluyum. 4 yıllık öğretmenim. Zorunlu hizmetimi tamamladım.
matematikogretmenii, 58 dk. önce
Sözleşmeli misiniz kadrolu mu? Kaçıncı yılınız? Zorunlu hizmetinizi tamamladınız mı?

matematikogretmenii
Memur
14 Temmuz 2023 01:57
Eşiniz bir yıl sigortalılık süresini doldurduktan sonra onun yanına tayin isteyebiliyorsunuz diye biliyorum.
Toplam 3 mesaj

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