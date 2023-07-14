Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


14 Temmuz 2023 01:07
Bodro

3/3 evli 23.072


JackParker
Aday Memur
14 Temmuz 2023 01:09
Yanlışın var

Kasırga72
14 Temmuz 2023 01:16
8/1 evli 2 çocuk 20307

Kasırga72
14 Temmuz 2023 01:17
Ama galiba 8 binlik seyyanen zammı yansıtmamışlar

E.Kayı Han
Editor
14 Temmuz 2023 01:18

Daha bir saat önce kabul edildi 8077 TL lik zam. CB ye gidecek onaylayacak resmi gazete de yayınlanacak. Haftaya ancak alırsın o parayı.

Kasırga72, 1 saat önce
Ama galiba 8 binlik seyyanen zammı yansıtmamışlar

kral122
Şube Müdürü
14 Temmuz 2023 01:18

Bodro da gözüken bu vallah

JackParker, 1 saat önce
Yanlışın var

JackParker
Aday Memur
14 Temmuz 2023 01:20
Seyyaneni unuttum ben doğru tamam o zaman ben daha açamadım bodroyu
kral122, 59 dk. önce

Bodro da gözüken bu vallah


Kasırga72
14 Temmuz 2023 01:20
Doğrudur bende öyle düşünüyorum, bir kaç güne yatar oda
E.Kayı Han, 59 dk. önce

Daha bir saat önce kabul edildi 8077 TL lik zam. CB ye gidecek onaylayacak resmi gazete de yayınlanacak. Haftaya ancak alırsın o parayı.


Mehmet3587
Aday Memur
14 Temmuz 2023 01:23
Bu 8077 lik ek zam 1 i mı yoksa 15 i itibariylen gecerli olacak netlesti mi takip edebildiniz mi

JackParker
Aday Memur
14 Temmuz 2023 01:27
Netleşti 15
Mehmet3587, 54 dk. önce
Bu 8077 lik ek zam 1 i mı yoksa 15 i itibariylen gecerli olacak netlesti mi takip edebildiniz mi

tunaliata
Aday Memur
14 Temmuz 2023 01:39

Ne demek oluyo yani bu bu ay 8im yarısını mı alcaz. Yoksa farkın yarısını mı

JackParker, 50 dk. önce
Netleşti 15

JackParker
Aday Memur
14 Temmuz 2023 01:45
8bin küsürün tamamını alacaksın farkı yok
tunaliata, 38 dk. önce

Ne demek oluyo yani bu bu ay 8im yarısını mı alcaz. Yoksa farkın yarısını mı

Toplam 11 mesaj

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