Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


14 Temmuz 2023 01:11
Hani en düşük memur maaşı 22 bin olacaktı

Bu ayki bodruma baktım 17 bin küsür, memurlar net maaş hesaplamada bile 22 bin çıkıyordu bi sorun mu var


Kasırga72
14 Temmuz 2023 01:14
Meslek?

tunaliata
Aday Memur
14 Temmuz 2023 01:16

Bende icra memuruyum 14K gözüküyor maaş seyyanen zammı yansıtmadılar mı?


System20
Şube Müdürü
14 Temmuz 2023 01:16
Bu bordoda 8077 TL yok ama :))

leoleo22
Aday Memur
14 Temmuz 2023 01:17
3.031,45 TL arttı bende

ekfo
Başbakan Müsteşarı
14 Temmuz 2023 01:18
Eski maaş + %17.55 Şimdilik yatacak olan bu

Kasırga72
14 Temmuz 2023 01:19
Arkadaşlar sakin olun sandıkların başından ayrılmayın henüz 8 binlik seyyanen zammı yansıtmamışlar

System20
Şube Müdürü
14 Temmuz 2023 01:19
8077 TL seyyanen zam ek bordro ile haftaya yatacak. Boşuna panik yapmayın :)))

kral122
Şube Müdürü
14 Temmuz 2023 01:19

8077 yok bunda

tunaliata, 1 saat önce

Bende icra memuruyum 14K gözüküyor maaş seyyanen zammı yansıtmadılar mı?


cambaz_blood
Aday Memur
14 Temmuz 2023 01:20

Bilgilendirme duyurusu yapılmıştı strateji daireden seyyanen zammın 15 temmuz a yetişmediği ile ilgili. Ay sonuna doğru kalan zammı yatırırlar ancak seyyanen 1 inden itibaren mı 15 inden itibaren mı orası belli değil. Ona göre yarısı yatabilir.


secret.lifee
Şube Müdürü
14 Temmuz 2023 01:23

Kardeş seyyanen zam meclisten yarım saat önce geçti. Daha CB bile imzalamadı

tunaliata, 1 saat önce

Bende icra memuruyum 14K gözüküyor maaş seyyanen zammı yansıtmadılar mı?


Asalet06
Memur
14 Temmuz 2023 01:23

İyice ericek maaş desenize


secret.lifee
Şube Müdürü
14 Temmuz 2023 01:24

Ya arkadaşlar siz gündemide mi takip etmiyorsunuz seyyanen zam daha yarım saat önce meclisten geçti cumhurbaşkanı bile imzalamadı. Komedi gibisiniz


Asalet06
Memur
14 Temmuz 2023 01:39

Ne zaman yatar ?

secret.lifee, 53 dk. önce

Ya arkadaşlar siz gündemide mi takip etmiyorsunuz seyyanen zam daha yarım saat önce meclisten geçti cumhurbaşkanı bile imzalamadı. Komedi gibisiniz

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