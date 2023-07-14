Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


14 Temmuz 2023 02:15
Okul ve ev faklı ilçede olursa özür grubuna başvurulur mu?

Arkadaşlar çalıştığım okul ve bu yıl itibarıyla farklı ilçelerde olacak. Şimdiye kadar isim olmadığından bilgim de olmadı.İl içi isteğe bağlı yer değiştirme lerden sonra yapılacak olan Özür grubu atamalarına bu sebeple başvurabilir miyim? Teşekkürler


AdaEla26
Aday Memur
14 Temmuz 2023 02:38

Evet ikamet adresine de özür grubu tayini isteyebiliyirsun. Bende bulunduğum okula eşimin ikamet adresine göre geldim. Hem çalıştığı ilçedeki okullar hemde ikamet adresimizin bulunduğu ilçedeki okullar açıldı.


arslan kral
Aday Memur
14 Temmuz 2023 02:42

Yalnız ikimizde şuanda aynı ilçede ve hatta aynı okuldayız ama aldığımız ev başka bir ilçede.Bu şartlar altında evin olduğu ilçeye tayin hakkı izni veriliyor mu hocam.Tesekkur.ederim sağolun.

AdaEla26, 1 saat önce

Evet ikamet adresine de özür grubu tayini isteyebiliyirsun. Bende bulunduğum okula eşimin ikamet adresine göre geldim. Hem çalıştığı ilçedeki okullar hemde ikamet adresimizin bulunduğu ilçedeki okullar açıldı.


AdaEla26
Aday Memur
14 Temmuz 2023 02:49

Olur hocam sadece ikamet adresinizde ki okullar açılır

arslan kral, 1 saat önce

Yalnız ikimizde şuanda aynı ilçede ve hatta aynı okuldayız ama aldığımız ev başka bir ilçede.Bu şartlar altında evin olduğu ilçeye tayin hakkı izni veriliyor mu hocam.Tesekkur.ederim sağolun.


arslan kral
Aday Memur
14 Temmuz 2023 02:50

Çok teşekkür ederim hocam sayenizde bu gece mutlu uyuyacağım:)

AdaEla26, 1 saat önce

Olur hocam sadece ikamet adresinizde ki okullar açılır


melcea
Daire Başkanı
14 Temmuz 2023 03:47

Hayir.

arslan kral, 1 saat önce

Yalnız ikimizde şuanda aynı ilçede ve hatta aynı okuldayız ama aldığımız ev başka bir ilçede.Bu şartlar altında evin olduğu ilçeye tayin hakkı izni veriliyor mu hocam.Tesekkur.ederim sağolun.


melcea
Daire Başkanı
14 Temmuz 2023 03:48

Yanlis bilgi veeiyorsunuz. Ayni ilcese calisan eslee, birbirinden ayei degildir. Ikamet ozru diye bir tayin cesidi yok.

AdaEla26, 1 saat önce

Olur hocam sadece ikamet adresinizde ki okullar açılır


melcea
Daire Başkanı
14 Temmuz 2023 03:51

Yanlis bilgi veriyorsunuz. Ayni ilcede calisan esler birbirinden ayri degildir. Ikamet ozru diye bir tayin cesidi yok.

AdaEla26, 1 saat önce

Olur hocam sadece ikamet adresinizde ki okullar açılır

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